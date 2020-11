Actualidade

O gestor António Costa Silva, afirmou hoje que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) chegou ao Alvor, onde foi negociado, em 1975, o acordo para a independência do país, "claramente dividido em três fações".

O MPLA, "quando chegou aos acordos do Alvor estava fragmentado, claramente dividido em três fações, com a revolta do Leste, a revolta Ativa e a fação do Presidente Agostinho Neto", afirmou, numa entrevista à Lusa, Costa Silva, que em maio deste ano foi nomeado pelo Governo português para desenhar o documento-base para o plano de recuperação económica de Portugal.

O Acordo de Alvor - assinado entre o governo português e os principais movimentos de libertação de Angola, o MPLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) em janeiro de 1975 - estabelecia a partilha d poder entre os movimentos e definia regras para um período de transição, em Angola, bem como a data de 11 de novembro de 1975 para a independência.