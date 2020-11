Actualidade

O gestor António Costa Silva defendeu hoje que Angola deve criar uma Comissão Verdade e Reconciliação para as vítimas do Maio de 1977, que causou milhares de mortes no país.

Em entrevista à Lusa, o gestor que desenhou o documento estratégico para o Plano de Recuperação Económica de Portugal referia-se à Comissão Verdade e Reconciliação, criada em 1996, pelo governo sul-africano, quando Nelson Mandela era Presidente do país, e chefiada pelo arcebispo anglicano Desmond Tutu, um dos mais conhecidos ativistas dos direitos humanos daquele país, Nobel da Paz, em 1984, tinha por objetivo investigar violações de direitos humanos durante o regime do 'apartheid'.

"Angola deveria ter tido um processo, há muitos anos, semelhante ao que o Presidente Nelson Mandela desenvolveu na África do Sul, com a comissão de reconciliação nacional, para a qual nomeou Desmond Tutu, para presidir. É fundamental Angola fazer isso", afirmou Costa Silva, que nasceu no planalto central angolano e foi uma das vítimas do período a seguir à alegada tentativa de golpe de Estado de 27 de Maio de 1977 liderada por Nito Alves, reprimida pelo regime do então Presidente angolano, Agostinho Neto.