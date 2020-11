Actualidade

O gestor António Costa Silva disse hoje que Angola caiu numa "armadilha" e, dos biliões das receitas petrolíferas "nada ficou para os angolanos", 45 anos depois da independência.

Para António Costa Silva, a centralização do poder, a que a guerra obrigou, combinada com "um boom de receitas do petróleo" logo a seguir ao fim do conflito, levou o país, liderado então por José Eduardo dos Santos, "a uma situação de má governação, de desvio dos fundos, de desvio das receitas, sistemas de corrupção, que são absolutamente iníquos e desvirtuam o funcionamento da economia".

Quando acabou a guerra em Angola, em 2002, estava-se em "pleno boom dos preços do petróleo, portanto o país recebeu receitas financeiras absolutamente extraordinárias, e temos aqui a combinação de dois fatores que ainda levaram a maior centralização do poder", explicou o gestor, que trabalhou na petrolífera estatal angolana Sonangol e esteve ligado à luta pela independência do país.