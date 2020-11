Covid-19

A Alemanha registou 13.363 infeções por novo coronavírus nas últimas 24 horas, cerca de 1.300 mais do que há uma semana quando entrou em vigor um novo confinamento parcial decretado pelo governo para conter a pandemia.

No entanto, ao domingo e à segunda-feira geralmente há um desfasamento no número de novos casos, pois no fim de semana nem todos os estados federais comunicam os seus dados.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados à meia-noite, o número de casos positivos, desde o anúncio do primeiro contágio no país no final de janeiro, totaliza 671.868 e há 11.352 óbitos mortos.