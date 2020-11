Óbito/Cruzeiro Seixas

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje a morte do artista Artur do Cruzeiro Seixas, que considerou "sinónimo do património literário e artístico português dos últimos 80 anos".

Numa série de mensagens publicadas na rede social Twitter, a ministra recordou Cruzeiro Seixas como um "decano da arte portuguesa" e "expoente do surrealismo europeu".

"A vida e obra do Mestre Cruzeiro Seixas representam um contributo inegável para a cultura portuguesa, com a força criativa, inventiva e sensível que a sua dimensão artística sempre manifestou e que a cultura portuguesa nunca esquecerá", pode ler-se numa das publicações.