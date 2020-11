Actualidade

Um pavilhão quase em ruína do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, foi transformado numa unidade de internamento de curta duração para que a atividade cirúrgica não seja interrompida e para que haja mais camas disponíveis em tempo de pandemia.

É um espaço com muita luz, pintado de azul e branco, onde os quartos em vez de portas têm cortinas azuis. No final do corredor há uma sala de refeições com mesas brancas, onde apenas pode estar um doente por mesa, para assegurar o distanciamento necessário imposto pela pandemia.

O desafio de criar esta unidade foi lançado à enfermeira Helena Pestana, chefe da nova "Unidade de Internamento Cirurgia E", inaugurada no dia 29 de outubro, como a própria contou à agência Lusa.