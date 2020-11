Covid-19

A Rússia registou 21.798 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades de saúde do país.

No último dia morreram 256 pessoas por causa do vírus, o que aumentou o número total de óbitos para 30.793, segundo as estatísticas oficiais.

Moscovo, o maior foco de infeção do país, somou 6.897 novos casos, também o máximo diário desde o início da pandemia, e ainda 72 vítimas mortais.