Actualidade

Uma empresa de Coimbra estabeleceu um acordo com o Governo da República do Uzbequistão para utilização de um simulador de pacientes virtuais nas instituições de ensino superior daquele país.

Em comunicado hoje enviado à agência Lusa, a empresa Take The Wind, com sede em Coimbra, refere que assinou um memorando de entendimento com o Ministério da Saúde e o Ministério da Inovação e Desenvolvimento da República do Uzbequistão sobre a utilização do simulador de pacientes virtuais Body Interact "em todas as instituições de ensino superior do país".

O Body Interact é um simulador de pacientes virtuais que através de casos clínicos construídos sob um algoritmo fisiológico permite aos atuais e futuros profissionais de saúde o treino do pensamento crítico e da tomada de decisão.