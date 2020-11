Actualidade

A Câmara de Proença-a-Nova vai investir 600 mil euros na valorização da Serra das Talhadas, na qual vai ser construída uma torre de observação da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira, disse hoje o presidente no município local.

Em declarações à agência Lusa, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, João Lobo, explicou que o objetivo deste investimento, no valor de 600 mil euros, é valorizar o património natural de toda a área territorial da Serra das Talhadas.

"Queremos valorizar toda a área territorial e as povoações que se encontram no sopé da serra. Para o efeito, vamos investir neste projeto mais de 600 mil euros, sendo que cerca de 403 mil euros surgem como apoio no âmbito do programa Valorizar", afirmou o autarca.