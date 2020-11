Actualidade

O partido governante de Myanmar, Liga Nacional para a Democracia (NLD), afirmou hoje ter conquistado assentos suficientes no Parlamento para ter maioria e manter o poder, apesar de a comissão eleitoral não ter concluído a divulgação dos resultados.

"Posso agora confirmar que garantimos mais de 332 assentos. Queríamos garantir 377 lugares no total. Mas provavelmente será mais do que isso", afirmou Monywa Aung Shin, uma porta-voz do comité de informações do NLD.

A confirmarem-se, os 332 lugares garantem a maioria absoluta no Parlamento, de 642 lugares.