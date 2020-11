Actualidade

Os fenómenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, inundações e chuvas fortes, estão a aumentar de intensidade e frequência em África, ameaçando o bem-estar humano, segurança alimentar, paz e a biodiversidade, segundo um relatório da Greenpeace divulgado hoje.

"A ciência mostra que as catástrofes que estão a atingir o nosso continente não são naturais. Uma crise provocada pelo homem requer uma solução criada pelo homem", sublinhou a diretora do Greenpeace África, Melita Steele, que sugere que os líderes africanos declarem "uma emergência climática" para preservarem um "futuro coletivo".

O relatório "Weathering the Storm: Extreme Weather and Climate Change in Africa" divulgado hoje pela organização ambientalista mostra que o clima na África subsaariana se tornou mais extremo e imprevisível nas últimas décadas, o que vem a manifestar-se em inundações, secas e ciclones em escalas até agora desconhecidas.