Covid-19

Uma escola da Marinha Grande, no distrito de Leiria, está hoje e na terça-feira fechada após uma funcionária ter testado positivo para a covid-19, disse o diretor do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente.

"Trata-se da escola Francisco Veríssimo, que tem seis turmas do 1.º ciclo do ensino básico e uma sala do pré-escolar", afirmou à agência Lusa Cesário Silva.

Segundo este responsável, no 1.º ciclo estão 122 alunos e no pré-escolar 19 crianças.