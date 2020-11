Migrações

As organização não-governamentais (ONG) lamentaram hoje de manhã a morte de uma criança no naufrágio de uma embarcação de migrantes que ocorreu no domingo na ilha grega de Samos.

"Estamos em 2020 e continuam a morrer pessoas nas fronteiras da Europa", afirmou a organização Médicos Sem Fronteiras.

Por seu lado, o Conselho Europeu para Refugiados e Exilados referiu que "esta nova tragédia mostra a necessidade urgente de encontrar rotas seguras e legais" para permitir que requerentes de asilo cheguem à Europa.