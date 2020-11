Brexit

A Irlanda espera que a eleição de Joe Biden para presidente dos Estados Unidos ajude a desbloquear as negociações pós-'Brexit' entre a União Europeia e o Reino Unido, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Simon Coveney.

O chefe da diplomacia disse hoje à estação pública RTÉ que Biden, descendente de irlandeses, é "um verdadeiro amigo da Irlanda" e a sua entrada para a Casa Branca vai forçar o Governo britânico a "parar e repensar" a sua posição nas negociações.

Em setembro, Joe Biden criticou uma proposta de lei do Governo britânico que anula partes do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) por pôr em risco o processo de paz na Irlanda do Norte.