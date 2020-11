Actualidade

O Governo cabo-verdiano estima que as reformas económicas em curso, envolvendo a privatização de empresas públicas, representem um retorno equivalente a 2,8% do PIB em 2021, avançando que o Estado vai sair dos setores aeroportuário e farmacêutico.

As previsões constam da componente das receitas diversas - que aumenta mais de 25% no próximo ano -, que integra os documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, o último do atual Governo nesta legislatura, face à previsão de realização de eleições legislativas em Cabo Verde em março próximo.

Dentro dessa componente, com os rendimentos de propriedade, o Estado espera encaixar em 2021 mais de 5.384 milhões de escudos (48,6 milhões de euros), um aumento de 63,7% face à previsão para este ano.