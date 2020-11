Actualidade

O Tribunal Judicial de Seia, no distrito da Guarda, aplicou a medida de coação de prisão preventiva a 10 dos 14 detidos pela GNR por alegado tráfico de estupefacientes nos concelhos de Seia, Coimbra, Montemor-o-Velho e Tomar.

Segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR da Guarda, os detidos, nove homens e cinco mulheres, com idades entre 31 e 59 anos, foram presentes ao Tribunal Judicial de Seia, entre quarta-feira e sábado, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

"Dez detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e dois [ficaram] sujeitos às medidas de coação de termo de identidade e residência com proibição de contactos com os outros arguidos", de acordo com a fonte.