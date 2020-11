Actualidade

A União Europeia (UE) anunciou hoje um financiamento suplementar de mais de 17 milhões de euros para quatro novos programas destinados a ajudar a estabilização e segurança na região do Sahel e do lago Chade.

Segundo um comunicado de imprensa da Comissão Europeia, um programa de dez milhões de euros foi aprovado ao abrigo do fundo fiduciário da UE com o objetivo de lutar contra a impunidade no Burkina Faso, tornando o sistema judiciário mais acessível e eficaz.

Uma outra verba de 4,5 milhões de euros, na sequência de um pedido do Ministério da Administração Interna do Níger, é destinada a financiar a criação de um esquadrão polivalente na Guarda Nacional do país.