Covid-19

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) considera "incompreensível para a saúde pública" e "injusto" para o setor a limitação da circulação nos próximos dois fins de semana nos 121 concelhos com maior risco de contágio covid-19.

"Hoje, pensar que limitar o acesso aos espaços comerciais é limitar a pandemia, é errado" defendeu o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, em declarações à Lusa, argumentando que, atualmente, os consumidores planeiam as compras e demoram pouco tempo nos espaços comerciais, razão pela qual diz ser "incompreensível para a saúde pública" e que "está por esclarecer" as novas limitações de circulação no âmbito do estado de emergência.

"Temos muita dificuldade em compreender esta medida. E é injusta", considerou o responsável, lembrando que os números da Direção-geral da Saúde, quanto a infetados por covid-19, revelam que é no contexto familiar e social que há maior disseminação da doença e que "não [há disseminação] nestes espaços" comerciais.