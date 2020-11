Actualidade

A SAD do Sporting confirmou hoje a realização de buscas da Polícia Judiciária nas suas instalações, devido a um alegado crime de branqueamento de capitais, no período de 2011 a 2014.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD confirma a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária às suas instalações. Em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo", lê-se num comunicado da SAD 'leonina'.

Os 'leões' congratulam-se "ainda com o esforço do Ministério Público e das autoridades competentes em prol da verdade desportiva e da transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos".