Actualidade

O Santa Clara disse hoje que irá colaborar de forma "ativa" com a Polícia Judiciária para o "esclarecimento cabal" da investigação relacionada com negócios no futebol, que levou a buscas nas instalações dos açorianos.

"Desde o primeiro momento, disponibilizámo-nos a fornecer toda a informação requerida, colaborando ativa e serenamente com as demais entidades para o esclarecimento cabal de toda esta situação", reagiu o clube açoriano em comunicado de imprensa.

O Santa Clara confirmou que "neste momento" estão a decorrer "operações de recolha de informação por elementos da equipa de investigação da Polícia Judiciária nas instalações" da SAD do clube.