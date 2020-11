Actualidade

As exportações de produtos alimentares e bebidas foram as únicas a registar um aumento homólogo entre janeiro e setembro deste ano, num contexto de "redução generalizada" das vendas para o exterior devido à pandemia, divulgou hoje o INE.

Segundo as "Estatísticas do Comércio Internacional" de setembro do Instituto Nacional de Estatística (INE), nos primeiros nove meses de 2020 "verificaram-se decréscimos em todas as grandes categorias, em ambos os fluxos [exportações e importações], exceto nas exportações de 'produtos alimentares e bebidas', que aumentaram 92 milhões de euros".

Segundo o instituto estatístico, este acréscimo verificou-se sobretudo na subcategoria 'produtos transformados destinados principalmente ao consumo dos particulares', cujas exportações aumentaram 68 milhões de euros.