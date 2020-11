Actualidade

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA) admitiu hoje que não pode pagar os salários aos seus funcionários devido à crise financeira que atravessa desde a suspensão da ajuda dos EUA.

A agência diz que precisa de cerca de 60 milhões de euros até ao final do mês para pagar integralmente os salários de 28 mil funcionários, mas mostrou-se otimista relativamente à hipótese de os Estados Unidos voltarem a apoiar a organização, com a recente eleição do democrata Joe Biden para a presidência.

"Apesar dos nossos esforços para encontrar meios necessários para preservar os nossos projetos humanitários e de desenvolvimento, é com grande pesar que informei as nossas equipas de que não temos fundos suficientes para honrar o compromisso de lhes pagar os salários este mês", anunciou o diretor-geral da UNRWA, Pierre Lazzarini, num comunicado.