Covid-19

O presidente da Câmara da Batalha anunciou hoje um programa de relançamento da economia e do investimento no valor de meio milhão de euros, na sequência da pandemia de covid-19.

"Será uma espécie do nosso plano de recuperação e resiliência, em que vamos dotar com meios financeiros aqueles que, por uma razão ou outra, tenham de fechar as suas atividades", afirmou Paulo Batista Santos, em conferência de imprensa, adiantando que o programa abrange "micro negócios até 100 mil euros e também as atividades comerciais e de restauração".

O autarca social-democrata explicou que o valor dá, "grosso modo, para acompanhar pelo menos 200 empresas", acrescentando que em "meados de dezembro estará disponível".