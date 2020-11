Actualidade

França, Áustria, Alemanha e União Europeia discutem na terça-feira, em videoconferência, a resposta europeia à ameaça terrorista, depois de uma reunião entre o Presidente francês e o chanceler austríaco, anunciou hoje a presidência francesa.

Esta videoconferência, organizada uma semana depois do ataque 'jihadista' em Viena e após o de Nice e a decapitação do professor Samuel Paty, em França, em outubro, vai reunir Emmanuel Macron e Sebastian Kurz em Paris, a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, e também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

A cimeira vai ser seguida de uma conferência de imprensa conjunta, segundo a presidência francesa.