A operação militar em curso na região etíope de Tigray será "concluída em breve", disse hoje o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, esperando tranquilizar os aliados preocupados com a possibilidade de o país caminhar para uma guerra civil.

Abiy lançou uma intervenção nesta região norte do país a 04 de novembro, em resposta a alegados ataques a duas bases militares federais pelas forças das autoridades regionais de Tigray, que negaram o envolvimento nestes ataques.

"As preocupações de que a Etiópia mergulhará no caos são infundadas e resultam de um profundo mau entendimento do nosso contexto", escreveu Abiy na rede social Twitter.