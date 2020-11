OE2021

A AdC alerta o Governo que o 'IVAucher' não deve favorecer alguns prestadores de serviços de pagamentos, como da rede Multibanco, excluindo outros, e recomenda o envolvimento do maior número possível, segundo parecer a que a Lusa teve acesso.

O 'IVAucher' é uma das medidas que constam da proposta do Orçamento do Estado para 2021 e que permitirá aos consumidores acumular o IVA gasto em despesas com restauração, alojamento e cultura, deduzindo-o nas compras seguintes.

No parecer da Autoridade da Concorrência (AdC) à proposta do 'IVAucher', a entidade liderada por Margarida Matos Rosa recomenda ao Governo que o programa através do qual se concretizará essa medida "não possa favorecer um sistema e/ou instrumento de pagamento em detrimento de outros", excluindo outros como as 'fintech' (empresas tecnológicas de serviços financeiros), ainda que inadvertidamente.