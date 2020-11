Óbito/Cruzeiro Seixas

O artista Cruzeiro Seixas vai estar representado no próximo ano em exposições em Nova Iorque e em Paris, mas morreu antes de poder ver as obras expostas, isolado pela pandemia, lamentou hoje a diretora da Fundação Cupertino de Miranda.

O artista plástico e poeta Artur do Cruzeiro Seixas, o último dos surrealistas portugueses, morreu no domingo no Hospital Santa Maria, em Lisboa, aos 99 anos, a menos de um mês de completar cem anos de vida.

Em declarações à Lusa, a diretora da Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, Marlene Oliveira, recordou, com tristeza, que nos últimos tempos Cruzeiro Seixas estava "a desistir" de viver, depois de um breve período de ânimo que sentiu quando foi condecorado, em outubro, com a Medalha de Mérito Cultural.