EUA/Eleições

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, disse hoje que o Presidente, Jair Bolsonaro, aguarda o fim de disputas jurídicas para se pronunciar sobre as eleições nos Estados Unidos e a vitória do candidato democrata, Joe Biden.

"Eu julgo que o Presidente [do Brasil, Jair Bolsonaro] está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele (...) É óbvio que o Presidente na hora certa vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito", disse Mourão para jornalistas.

"Vamos esperar. É uma pergunta prudente. Acredito que esta semana o que está pendente será definido e depois nos prepararemos para uma nova relação com quem tiver de se estabelecer", acrescentou.