Actualidade

A SAD do Benfica confirmou hoje as buscas às suas instalações, mostrando-se totalmente disponível para colaborar com as autoridades para esclarecer as questões do processo em causa.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD confirma a realização de buscas às suas instalações. A Benfica SAD manifesta, como sempre, a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades no esclarecimento das questões suscitadas no âmbito da diligência em curso", lê-se num curto comunicado das 'águias'.

Fontes de Benfica e Santa Clara já tinham confirmado terem sido alvo de buscas, no âmbito de uma investigação relacionada com negócios no futebol, assim como a SAD do Sporting.