A Comissão Europeia transferiu para Portugal 12.764 milhões de euros até setembro, no âmbito do Portugal 2020, quase metade do valor previsto no programa, ficando o país em segundo lugar entre os que mais receberam, foi anunciado.

"Até ao final de setembro de 2020 foram transferidos 12.764 milhões de euros para Portugal pela Comissão Europeia (CE), como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020", lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia, com informação reportada até 30 de setembro.

Bruxelas já pagou a Portugal 49% da verba programada no Portugal 2020.