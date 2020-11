Actualidade

A bolsa de Nova Iorque, entusiasmada com o anúncio da eficácia de uma futura vacina contra o covid-19, iniciou hoje a sessão com uma forte subida e com o índice Dow Jones a atingir novo recorde.

Depois de ter registado uma subida de 5,63% na abertura do mercado, o índice Dow Jones avançava 4,67% para 29.645,66 pontos às 14:45 (hora de Lisboa), 15 minutos após o início da sessão.

O Nasdaq subia 0,47% para 11.950,38 pontos e o índice alargado S&P 500 subia 3,64% para 3.637,00 pontos.