Actualidade

O ex-presidente do Kosovo Hashim Thaçi, indiciado por crimes de guerra durante o conflito com as forças sérvias, declarou-se hoje não culpado na sua primeira comparência perante um tribunal especial em Haia, nos Países Baixos.

"A ata de acusação é totalmente desprovida de fundamento, e declaro-me não culpado de todas as acusações", declarou Thaçi, 52 anos, antigo chefe político do Exército de Libertação do Kosovo (UÇK), e indiciado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a designada "guerra da independência" (1998-1999).

A primeira audição de hoje no tribunal internacional coube ao ex-presidente do parlamento do Kosovo, Jakup Krasniqi, que também se declarou não culpado de todas as acusações.