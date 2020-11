Actualidade

A Câmara da Batalha intentou uma providência cautelar contra o Ministério do Ambiente na qual pede a suspensão de atos da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) relativos à instalação de duas pedreiras no concelho, foi hoje anunciado.

Numa conferência de imprensa, na Batalha, o presidente do município, Paulo Batista Santos (PSD), explicou que a providência cautelar foi aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, decorrendo os 10 dias para o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, liderado por João Pedro Matos Fernandes, se pronunciar.

Segundo o autarca, é do conhecimento da DGEG "desde há dois anos" que a autarquia do distrito de Leiria "está a classificar pedreiras históricas do mosteiro" - já estão classificas três - e a "desenvolver um projeto integrado relativamente à salvaguarda desse património".