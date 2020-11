Covid-19

A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) considera inaceitável a situação das 128 reclusas e seis guardas infetadas com covid-19 no estabelecimento prisional de Tires, e diz que houve "grave negligência das autoridades prisionais neste estabelecimento".

"A situação na prisão de Tires, com 128 reclusas, seis guardas e uma enfermeira infetadas com covid-19, veio mostrar existir grave negligência das autoridades prisionais neste estabelecimento", critica a organização em comunicado, acrescentado que "falharam as medidas de prevenção" e em particular, "faltaram produtos de higienização das celas, assim como itens de higiene íntima".

A UMAR responsabiliza também as autoridades prisionais nos atrasos no fornecimento de refeições, recusas de acesso de advogados às detidas e isolamentos de 22 horas nas celas, em clara violação dos direitos.