Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, recebeu, entre outubro e novembro, 175 doentes covid-19 do Tâmega e Sousa, 58 dos quais ficaram internados e 17 em cuidados intensivos, revelou hoje fonte do hospital.

De acordo com dados remetidos à Lusa, o CHUSJ recebeu na urgência, entre 01 de outubro e 06 de novembro, 1.994 doentes provenientes de Penafiel, zona apoiada pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) que chegou a registar 10% dos internamentos covid-19 a nível nacional.

Desses quase dois milhares de doentes, 175 testaram positivo à covid-19, tendo ficado 58 internados, dos quais 17 em cuidados intensivos.