O alto-representante para a Política Externa da união Europeia, Josep Borrell, manifestou hoje preocupação com os riscos para a integridade do país e da região do atual conflito na Etiópia, oferecendo o apoio da UE para o restabelecimento do diálogo.

O governo federal etíope tem em curso desde a semana passada uma operação militar na região separatista de Tigray, da qual terão já resultado várias baixas entre soldados dos dois lados em conflito.

Numa declaração, Josep Borrell adiantou que nos últimos dias tem mantido conversações para apoiar "os esforços de restabelecimento da paz e do diálogo político na Etiópia".