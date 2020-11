Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje o diploma que altera as regras de nomeação do governador e restante administração do Banco de Portugal, embora considerando que ficou aquém das expectativas e que reforça a intervenção governamental.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, lê-se que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje este decreto do parlamento "apesar de, em matéria de incompatibilidades, ficar aquém das expectativas criadas pelos debates dos últimos anos e meses, e de suprimir a intervenção do governador na escolha dos restantes membros do Conselho de Administração, reforçando assim a intervenção governamental".

Em causa está um diploma aprovado em votação final global no dia 02 de outubro na Assembleia da República, com votos a favor de PS, PAN, Chega e Iniciativa Liberal, votos contra do CDS-PP e abstenções de PSD, BE, PCP, PEV e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, que altera a Lei Orgânica do Banco de Portugal.