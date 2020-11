OE2021

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media considerou hoje que o financiamento da RTP "é estável", salientando que a empresa pública "não tem nenhum problema de subfinanciamento imediato".

Nuno Artur Silva falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Relativamente à RTP, Nuno Artur Silva disse que é "importante realçar que o financiamento" do grupo de rádio e televisão público "é estável".