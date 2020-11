Actualidade

O jornalista Domingos de Andrade vai acumular o cargo de diretor-geral editorial da Global Media com a de diretor da TSF, deixando a direção do Jornal de Notícias (JN), segundo um comunicado a que a Lusa teve acesso.

"Numa altura em que a incerteza domina e os efeitos da pandemia se sentem de forma avassaladora na atividade económica, é com confiança redobrada" que a Global Media Group "procede a mudanças na estrutura editorial dos seus títulos", começa o comunicado da administração enviado hoje aos colaboradores.

Estas alterações, salienta, "visam criar uma estrutura mais ágil e mais forte, com uma visão integrada das diferentes plataformas, capaz de liderar um processo de mudança que assegure a entrada numa nova fase do grupo, com um projeto de crescimento e de futuro".