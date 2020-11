Actualidade

A Câmara da Marinha Grande aprovou a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) para alargar a Zona Industrial de Casal da Lebre, disse hoje à Lusa o presidente da autarquia, Cidália Ferreira.

"Temos 21 lotes constituídos na zona industrial e só oito estavam dentro do PDM [Plano Diretor Municipal] em vigor. Estamos a fazer a suspensão do PDM para ser considerada a totalidade dos lotes, mais 13", explicou Cidália Ferreira, adiantando que este "é um processo que tem sido feito relativamente ao PDM para resolver as questões ligadas à área industrial".

Segundo a autarca, "uma vez que a revisão do PDM ainda não está concluída, há necessidade de usar a figura de suspensão do PDM prevista na lei para dar resposta imediata à procura" que o município regista "para a instalação de novas indústrias".