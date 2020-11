Covid-19

São Tomé e Príncipe registou duas novas infeções pelo novo coronavírus, aumentando o número total de casos para 962, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel do Santos, quatro pessoas estão internadas no hospital de campanha, outras 30 estão em isolamento domiciliar, enquanto 912 estão dados como tendo sido recuperados da doença.

Entretanto, o Governo decretou hoje o estado de calamidade em todo o país, que se prolonga até ao dia 30 de novembro.