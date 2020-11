Covid-19

A APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo queixa-se de que "não tem havido empenho suficiente" em encontrar soluções para os restaurantes, prejudicados pelas medidas mais recentes do estado de emergência, de acordo com um comunicado.

A associação "desafia todas as forças políticas que apoiaram o estado de emergência a enfrentar os empresários do setor da restauração olhos nos olhos e a dizer-lhes a verdade sobre aquilo que podem esperar por parte do Estado", lê-se na mesma nota.

"É insustentável continuarmos a ouvir falar de apoios que não se concretizam e é totalmente incompreensível a aparente apatia e incapacidade que os vários partidos políticos estão a revelar no sentido de apresentarem ideias concretas para enfrentar esta situação", diz António Condé Pinto, presidente executivo da APHORT, citado na mesma nota.