Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em Portugal está a acompanhar o caso do rapto de uma portuguesa ocorrido hoje de manhã na cidade da Matola, arredores de Maputo, anunciou fonte oficial.

Segundo fonte oficial do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, o MNE já está a acompanhar a situação.

O MNE "confirma o rapto de uma cidadã portuguesa" e está "em contacto com a família e com as autoridades policiais locais" através da embaixada e do consulado-geral em Maputo, acrescentou a mesma fonte.