A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) considerou hoje que as medidas aprovadas no âmbito do estado de emergência são "desproporcionadas" e "discriminatórias" e avisou que as novas restrições vão encerrar empresas e aumentar o desemprego.

Em comunicado, a CCP afirma que "não pode deixar de manifestar a sua preocupação sobre o profundo impacto das medidas apresentadas nos setores do comércio e serviços ao consumidor" no diploma que decreta o estado de emergência no país que entrou hoje em vigor.

A confederação diz que percebe a necessidade de medidas de contenção da pandemia de covid-19, mas considera medidas como a proibição de circulação após as 13:00 aos sábados e domingos "desproporcionadas face aos objetivos de saúde pública que se pretende salvaguardar".