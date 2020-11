Actualidade

O selecionador francês de futebol revelou hoje que vai apostar tudo contra Portugal no jogo de sábado a contar para a Liga das Nações, tentando para isso que jogadores nucleares reencontrem o ritmo competitivo.

"O jogo decisivo que nos espera é o de sábado, em Portugal. É preciso que alguns jogadores reencontrem o seu ritmo competitivo e que preservemos todas as nossas formas e energias para sábado. Não estou com isso a dizer que o jogo com a Finlândia [na quarta-feira, de caráter particular] não tem importância, pelo contrário, permite-nos preparar esse jogo com Portugal", disse Didier Deschamps através de videoconferência, no lançamento dos próximos compromissos da seleção gaulesa.

Neste contexto, o selecionador francês admite que vai apresentar uma equipa substancialmente diferente no jogo de quarta-feira em relação ao de sábado: "Normalmente, não mudamos muito a equipa em dois jogos consecutivos quando todos os jogadores estão aptos. Não é esse o caso neste momento, numa altura em que o calendário está tão sobrecarregado. Vamos ter três jogos [Finlândia, Portugal e Suécia], haverá oportunidades e permitirá gerir melhor os jogadores."