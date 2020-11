Covid-19

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu hoje que os dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) são de vigilância epidemiológica e não científica, com informação que permite acompanhar a epidemia e tomar medidas.

Graça Freitas comentava desta forma, na conferência regular sobre a covid-19, um estudo assinado por 12 investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, publicado Journal of Epidemiology and Community Health.

O estudo, divulgado pela TSF, conclui que as bases de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) que têm sido fornecidas à comunidade científica, nos últimos meses, sobre os casos de covid-19, têm uma qualidade baixa, erros, inconsistências e muita informação em falta.