A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou hoje que o corte de 29,65 euros da remuneração dos trabalhadores da Lusa "não foi um bom momento para o fazer", mas a questão "é jurídica" e está a ser acompanhada.

Graça Fonseca falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Questionada sobre a questão da Lusa, cujos trabalhadores vão estar em greve nos dias 13 e 14 de novembro contra o corte de 29,65 euros da sua remuneração, a ministra da Cultura disse que "é uma questão de facto jurídica".