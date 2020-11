Moçambique/Ataques

O Fórum Nacional de Rádios Comunitárias (Forcom) manifestou-se hoje preocupado com a situação de um grupo de jornalistas comunitários em Cabo Delgado, que estão escondidos há 10 dias nas matas, devido à violência armada em distritos daquela província.

"Informação na posse do Forcom dá conta que a maior parte dos jornalistas que se encontram nas matas estão incomunicáveis e a sobreviverem em condições humanamente deploráveis e de insegurança", lê-se num comunicado da entidade.

Segundo o Forcom, no dia 31 de outubro, os insurgentes ocuparam a Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (distrito de Muidumbe), onde está localizada a Rádio Comunitária São Francisco de Assis, e, pelo menos, nove jornalistas foram obrigados a fugir para as matas com as suas respetivas famílias.