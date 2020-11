Covid-19

O Reino Unido registou 194 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 21.350 novas infeções, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

No domingo tinham sido registadas 156 mortes de covid-19 e 20.572 novos casos, valores mais baixos do que nos dias anteriores, embora os dados do fim de semana sejam frequentemente afetados pelo atraso no processamento.

Nos últimos sete dias registaram-se 2.385 mortes, uma média de 341 por dia, mais 29% do que no período homólogo anterior.