Actualidade

Cerca de uma centena de profissionais da cultura concentraram-se hoje em frente da Assembleia da República, para protestar contra a falta de apoios, e exigir 1% do Orçamento do Estado (OE) para o setor.

Promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), a concentração "Nem Parados Nem Calados" começou às 15:30, para coincidir com a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para a Cultura, que decorria no parlamento.

Mantendo o distanciamento uns dos outros, mas lutando "contra o distanciamento do orçamento ao 1%" - como frisou a atriz e sindicalista Carla Bolito --, os trabalhadores ostentavam cartazes, em que se liam frases como "A cultura é o lugar seguro", "Manifestação em defesa da cultura", "Outra política para a cultura" ou "Cultura tem de viver".